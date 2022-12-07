WhatsApp bombayı patlattı! 5 bin kişilik gruplar geliyor

5 BİN KİŞİLİK GRUP

WhatsApp bir süre önce Topluluklar adı altında yeni bir kullanım şeklini sürmüştü.

Aynı konu etrafındaki daha fazla insanı bir araya getiren duyuru kanalları WhatsApp'ta Topluluklar olarak tanımlanmıştı.

Topluluklar için duyuru grupları oluşunca WhatsApp bu konuda adım attı.

Yeni güncellemelerle 5 bin kişiye kadar duyuru grubu oluşturulabilecek. Buralarda karşılıklı etkileşim olmayacak ama takip ettiğiniz kanallardan bilgilendirme alacaksınız.