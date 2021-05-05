WhatsApp bu hesapları Ağustos ayında silecek
Yeni gizlilik sözleşmesi kararında ısrarcı olan WhatsApp'ın, ocak ayında gelen tepkiler üzerine uzattığı süre dolmak üzere. 15 Mayıs itibarıyla sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesapları ağustos ayında silinecek.
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 8 Şubat'ta yürürlüğe koyacağını duyurmasının ardından yüz binlerce kullanıcı alternatif uygulamalara yöneldi.
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Şirket hisselerinin kısa sürede değer kaybetmesine rağmen WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesini yürürlüğe koyacağı tarihi sadece ileri atmakla yetindi.
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Uygulamanın kullanıcılara yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeleri için verdiği son tarih ise 15 Mayıs.
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120 günün sonunda hesaplar otomatik silinecek
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