WhatsApp bu telefonların fişini çekiyor! Son tarih 24 Ekim

HALA BİR ŞANSINIZ VAR

Ancak her iki telefona sahip kişiler için hâlâ bir şans var. Eğer iPhone 5C ve iPhone 5S kullanıyorsanız, en geç 24 Ekim'e kadar telefonlarınızı iOS12 sistemine güncelleyebilirsiniz. Bu sayede WhatsApp'ı en az bir sene daha kullanma şansınız olacaktır. Ancak telefonlarınızın güncellemesini yapmayıp, bunun yerine iOS 10 ve iOS11'i kullanmaya devam ederseniz, ne yazık ki 24 Ekim itibariyle WhatsApp'ı cihazlarınızda çalıştıramayacaksınız.