WhatsApp gruplar için ''oh'' dedirtecek özelliğini duyurdu
Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp son güncellemesiyle WhatsApp gruplardan sessizce kaçmanızı sağlayacak.
WhatsApp'ta gruplar hayat kurtarsa da çoğu zaman insanları istemedikleri muhabbetlere maruz bırakıyor.
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Gruptan çıkmak istediğiniz zaman ise herkes bunu görüyor.
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WhatsApp geliştirdiği yeni özellikle gruptan ayrılmaları sadece yöneticilerin görmesine izin verecek.
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Grup yöneticisi olmayanlar sizin çıktığınızı farketmeyecek.
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