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WhatsApp gruplar için ''oh'' dedirtecek özelliğini duyurdu

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp son güncellemesiyle WhatsApp gruplardan sessizce kaçmanızı sağlayacak.

WhatsApp gruplar için ''oh'' dedirtecek özelliğini duyurdu - Resim: 1

WhatsApp'ta gruplar hayat kurtarsa da çoğu zaman insanları istemedikleri muhabbetlere maruz bırakıyor. 

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WhatsApp gruplar için ''oh'' dedirtecek özelliğini duyurdu - Resim: 2

Gruptan çıkmak istediğiniz zaman ise herkes bunu görüyor. 

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WhatsApp gruplar için ''oh'' dedirtecek özelliğini duyurdu - Resim: 3

WhatsApp geliştirdiği yeni özellikle gruptan ayrılmaları sadece yöneticilerin görmesine izin verecek.

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WhatsApp gruplar için ''oh'' dedirtecek özelliğini duyurdu - Resim: 4

Grup yöneticisi olmayanlar sizin çıktığınızı farketmeyecek. 

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