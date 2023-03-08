WhatsApp gruplarına yeni özellik geliyor
WhatsAppi grup konuşmaları için yeni bir özelliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.
Anlık haberleşme platformu WhatsApp, yeni geliştirdiği bir özelliği daha kullanıcılarıyla paylaşacak.
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WhatsApp'ın konuşma gruplarına son kullanma tarihi imkanıyla belirlenen vakite ulaşıldığında, kullanıcılara grubu temizlemeleri için bir istem gönderecek.
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Bu özellik kullanıma sunulduğunda kullanıcılar bir gün, bir hafta veya özel bir tarih gibi çeşitli son kullanma seçenekleri arasından seçim yapabilecek.
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Ayrıca kullanıcılar, fikirlerini değiştirirlerse önceden belirlenmiş olan son kullanma tarihini değiştirebilecek veya kaldırabilecek.
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