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  3. 01 Mayıs 2017 17:05

Whatsapp iOS için güncellendi!

Whatsapp iOS için güncellendi!

Whatsapp, güncellendi! Bakalım bu güncelleme ile Whatsapp deneyimimizde nasıl değişiklikler bizi bekliyor?

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Whatsapp iOS için güncellendi!

Mobil uygulama denilince akıllara gelen ilk uygulamalardan birisi olan Whatsapp, iOS için güncellendi. Uygulamayı 2.17.21 sürümüne yükselten güncellemenin boyutu 128 MB.

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Whatsapp iOS için güncellendi!

Gelen yeniliklerden belki de en önemlisi artık Siri'den Whatsapp mesajlarınızı okumanızı isteyebiliyor olmanız. iOS 10.3 ve daha güncel iOS sürümlerinde çalışan bu yenilik, Siri'nin kullanımını da arttıracak gibi gözüküyor.

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Whatsapp iOS için güncellendi!

Gelen yeniliklerden bir diğeri ise aramalar kısmındaki tasarımsal değişiklikleri içeriyor.

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