Whatsapp iOS için güncellendi!
Whatsapp, güncellendi! Bakalım bu güncelleme ile Whatsapp deneyimimizde nasıl değişiklikler bizi bekliyor?
Mobil uygulama denilince akıllara gelen ilk uygulamalardan birisi olan Whatsapp, iOS için güncellendi. Uygulamayı 2.17.21 sürümüne yükselten güncellemenin boyutu 128 MB.
Gelen yeniliklerden belki de en önemlisi artık Siri'den Whatsapp mesajlarınızı okumanızı isteyebiliyor olmanız. iOS 10.3 ve daha güncel iOS sürümlerinde çalışan bu yenilik, Siri'nin kullanımını da arttıracak gibi gözüküyor.