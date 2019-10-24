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  3. 24 Ekim 2019 17:20

WhatsApp kapatma seçeneğiyle resmen yeni döneme geçiyor

Milyonlarca kullanıcısı bulununan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Kısa süre içinde yeni özelliğiyle güncelleme alacak olan WhatsApp, kullanıcılarına bu kez 'kapatma' özelliğini sunacak.

WhatsApp kapatma seçeneğiyle resmen yeni döneme geçiyor

Kullanıcılar, bu özellik aktif olduğunda artık gruplara kendilerinden habersiz giriş yapmayacak ve bu konuda seçim yapma şansı olacak.

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WhatsApp kapatma seçeneğiyle resmen yeni döneme geçiyor

WhatsApp kullanıcılarını fazlasıyla sevindirecek bir özellik ortaya çıktı.

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WhatsApp kapatma seçeneğiyle resmen yeni döneme geçiyor

'Whatsapp gruplara eklenmeyi kapatma' seçeneği altında artık kendilerinden habersiz her gruba girmeyecek.

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WhatsApp kapatma seçeneğiyle resmen yeni döneme geçiyor

Pek çok kullanıcının ortak şikayetini dikkate alan WhatsApp yönetimi, bir süredir bu özellik üzerinde kafa yoruyordu.

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