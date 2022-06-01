WhatsApp kullananlar dikkat! Bomba özellikler geliyor: Mesaj düzenleme...
Dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a bomba özellikler geliyor. İşte kullanıcıları bekleyen sürpriz özellikler...
WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor.
Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor.
WHATSAPP MESAJ DÜZENLEME
WhatsApp'tan mesaj düzenleme özelliği sonunda geliyor. Özellikle şirketin rakibi Telegram'da sıklıkla kullanılan bu özelliğin BETA testleri başladı.
Özelliğin yapısına göre gönderilen mesajları kısa bir süreliğine değiştirilebilecek. Böylece aynı mesajı tekrar göndermeye gerek kalmayacak.
Mesaj düzenleme özelliği şimdilik Android'de test ediliyor ancak iOS ve masaüstü sürümlerde de kısa süre içerisinde testlerin başlayacağı tahmin ediliyor.
GRUPLARDAN SESSİZCE AYRILMAK
WhatsApp'ta gruplar hayat kurtarsa da çoğu zaman insanları istemedikleri muhabbetlere maruz bırakıyor. Gruptan çıkmak istediğiniz zaman ise herkes bunu görüyor.
WhatsApp geliştirdiği yeni özellikle gruptan ayrılmaları sadece yöneticilerin görmesine izin verecek. Grup yöneticisi olmayanlar sizin çıktığınızı farketmeyecek.
SESLİ ARAMALARDA KATILIMCI SAYISI ARTTI
WhatsApp Topluluklar güncellemelerini sırayla yayına alıyor. Şirketin yaptığı son hamle ise grup aramalarındaki katılımcı sayısını artırmak oldu.
Artık WhatsApp'ta yapılan grup aramalarına 32 kişi katılabilecek.