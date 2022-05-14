WhatsApp kullanıcıları dikkat! Bu ayarı yapmadan sakın kullanmayın
Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta güvenli mesajlaşmanın sırrı bu ayrıntıda... İşte sadece 6 maddeden oluşan güvenlik ayarı...
Dünya çapında en fazla kullanıcıya sahip mesajlaşma platformlarından olan WhatsApp da çoğu zaman siber saldırıların hedefi oluyor. Kullanıcıların da en büyük korkusu haline gelen gizlilik ve güvenlik konusunda WhatsApp da adımlar atmaya devam ediyor.
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Aslında WhatsApp kullanıcılarını korumak için birçok özellik geliştirmiş durumda. Bunlardan en önemlisi "İki Adımlı Doğrulama" Bir güvenlik uzmanı, tüm kullanıcıların bu ayarı mümkün olan en kısa sürede açmaları gerektiğini belirtti.
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Lookout şirketinden Tom Davidson, iki adımlı doğrulamayı kullanmanın hayati önem taşıyabileceğini söylüyor.
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Peki WhatsApp'ta iki adımlı doğrulama nasıl açılır ? İşte adım adım 6 maddede iki adımlı doğrulamayı aktif etmenin yolu:
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