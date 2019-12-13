WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Son yılların en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni yıl öncesi çok konuşulacak bir hamleye hazırlanıyor. 31 Aralık 2019 sonrası bazı telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak. .
Dünya üzerinde günlük 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 2020 yılına girer girmez birçok kullanıcıyı üzecek gibi görünüyor.
Peki WhatsApp'ta 31 Aralık 2019 tarihinde kesin olarak alınması beklenen karar ne? 2020 yılıyla birlikte ne değişecek?