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  3. 13 Aralık 2019 11:10

WhatsApp kullanıcıları dikkat!

Son yılların en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni yıl öncesi çok konuşulacak bir hamleye hazırlanıyor. 31 Aralık 2019 sonrası bazı telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak. .

WhatsApp kullanıcıları dikkat!

Dünya üzerinde günlük 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 2020 yılına girer girmez birçok kullanıcıyı üzecek gibi görünüyor.

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WhatsApp kullanıcıları dikkat!

Peki WhatsApp'ta 31 Aralık 2019 tarihinde kesin olarak alınması beklenen karar ne? 2020 yılıyla birlikte ne değişecek?

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WhatsApp kullanıcıları dikkat!

WhatsApp uygulamasının henüz gözle görülür düzeyde bir rakibi yok.

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WhatsApp kullanıcıları dikkat!

WhatsApp şirketi, bazı telefonlarda WhatsApp'ın çalışmamasını istiyor.

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