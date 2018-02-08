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  3. 08 Şubat 2018 21:10

WhatsApp kullanıcılarını müjde ! Yeni özellik yolda...

WhatsApp kullanıcılarının ilgisini çekecek yeni bir özellik geliyor...

WhatsApp kullanıcılarını müjde ! Yeni özellik yolda...

WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni WhatsApp özellikleri bir hayli ilgi çekici. Android kullanıcıları tarafından keşfedilen bu özelliklerin yakında tüm kullanıcılara gelmesi bekleniyor.

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WhatsApp kullanıcılarını müjde ! Yeni özellik yolda...

GÖRÜNTÜLÜ GRUP SOHBETLERİ

Bu özelliklerin başında görüntülü grup sohbetleri geliyor. Yakında WhatsApp'ta Skype'taki gibi görüntülü grup video konferanslar gerçekleştirilebilecek.


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WhatsApp kullanıcılarını müjde ! Yeni özellik yolda...

2.17.443 güncellemesi ile birlilkte gelmesi beklenen bu yeni özellik sayesinde en fazla dört katılımcı (arayan dahil) bir grup görüşmesi yapabilecek. Bu özellik zamanla geliştirilip daha fazla kişinin aynı anda görüşmesi sağlanacaktır.

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WhatsApp kullanıcılarını müjde ! Yeni özellik yolda...

Bu özelliği kullanmak ise oldukça basit olacak. Kullanıcılar tıpkı video görüşme başlatır gibi bir görüşme başlatacak ve kişi listesinden istediği arkadaşlarını bu görüşmeye dahil edebilecek. Tabii ki karşı tarafın da izin vermesi gerekecek.

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