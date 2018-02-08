WhatsApp kullanıcılarını müjde ! Yeni özellik yolda...
WhatsApp kullanıcılarının ilgisini çekecek yeni bir özellik geliyor...
WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni WhatsApp özellikleri bir hayli ilgi çekici. Android kullanıcıları tarafından keşfedilen bu özelliklerin yakında tüm kullanıcılara gelmesi bekleniyor.
GÖRÜNTÜLÜ GRUP SOHBETLERİ
Bu özelliklerin başında görüntülü grup sohbetleri geliyor. Yakında WhatsApp'ta Skype'taki gibi görüntülü grup video konferanslar gerçekleştirilebilecek.
2.17.443 güncellemesi ile birlilkte gelmesi beklenen bu yeni özellik sayesinde en fazla dört katılımcı (arayan dahil) bir grup görüşmesi yapabilecek. Bu özellik zamanla geliştirilip daha fazla kişinin aynı anda görüşmesi sağlanacaktır.