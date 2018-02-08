WhatsApp kullanıcılarını müjde ! Yeni özellik yolda...

Bu özelliği kullanmak ise oldukça basit olacak. Kullanıcılar tıpkı video görüşme başlatır gibi bir görüşme başlatacak ve kişi listesinden istediği arkadaşlarını bu görüşmeye dahil edebilecek. Tabii ki karşı tarafın da izin vermesi gerekecek.

