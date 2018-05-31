WhatsApp mavi tik hilesi çok can yakabilir!

Eğer birisinin çevrimiçi olup olmadığını anlamak istiyorsanız, kendisine sadece 1 saniye uzunluğundaki sesli mesaj göndermeniz yeterli. Bu sayede mesajın okunup okunmadığını ve hatta bu durumda dinlenip dinlenmediğini bile anlamanız mümkün. Yalnız şunun altını çizelim: Mesajı alan kişinin sesli mesajı dinlemesi şart.

