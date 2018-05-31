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  3. 31 Mayıs 2018 16:40

WhatsApp mavi tik hilesi çok can yakabilir!

WhatsApp mavi tik hilesi çok can yakabilir!

WhatsApp ilk olarak 2014 yılında kullanıcılarına mesaj okundu bilgisi sunmaya başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcıların mesajlarının karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını görebilmesi sağlanıyor.

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WhatsApp mavi tik hilesi çok can yakabilir!

Bazı kullanıcılar mavi tik olarak da adlandırılan bu özellikten memnunken bazıları ise hiç de memnun olmadı.

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WhatsApp mavi tik hilesi çok can yakabilir!

Eğer birisinin çevrimiçi olup olmadığını anlamak istiyorsanız, kendisine sadece 1 saniye uzunluğundaki sesli mesaj göndermeniz yeterli. Bu sayede mesajın okunup okunmadığını ve hatta bu durumda dinlenip dinlenmediğini bile anlamanız mümkün. Yalnız şunun altını çizelim: Mesajı alan kişinin sesli mesajı dinlemesi şart.

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WhatsApp mavi tik hilesi çok can yakabilir!

MESAJINIZIN GİDİP DİTMEDİĞİNİ ORTAYA ÇIKARAN WHATSAPP MAVİ TİK HİLESİ!

Mavi Tik özelliği, Gizlilik seçenekleri altında hem metin hem de videolar için kapatılabiliyor ancak görünen o ki sesli klipler için destek konusunda eksiklikler mevcut.

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