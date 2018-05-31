WhatsApp mavi tik hilesi çok can yakabilir!
WhatsApp ilk olarak 2014 yılında kullanıcılarına mesaj okundu bilgisi sunmaya başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcıların mesajlarının karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını görebilmesi sağlanıyor.
Bazı kullanıcılar mavi tik olarak da adlandırılan bu özellikten memnunken bazıları ise hiç de memnun olmadı.
Eğer birisinin çevrimiçi olup olmadığını anlamak istiyorsanız, kendisine sadece 1 saniye uzunluğundaki sesli mesaj göndermeniz yeterli. Bu sayede mesajın okunup okunmadığını ve hatta bu durumda dinlenip dinlenmediğini bile anlamanız mümkün. Yalnız şunun altını çizelim: Mesajı alan kişinin sesli mesajı dinlemesi şart.