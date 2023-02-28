WhatsApp ''tatil modu'' özelliğini test ediyor
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ''tatil modu'' özelliği ortaya çıktı.
Whatsapp, sürekli gelen bildirimlerin önüne geçmek için yeni özelliğini test etmeye başladı.
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Özelliklerde tatillerde iş amaçlı Whatsapp kullananlar için uygulama işkenceye dönüşebiliyor.
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WhatsApp'ta bu nedenle kullanıcılarını düşünerek bir "Tatil modu" planladı. Bir beta testinde ortaya çıkan bu özellikle sohbetler size bildirim göndermeden arşive gidiyor.
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Eğer tatil modunu etkinleştirirseniz sohbet arşivde kalır ve yeni gelen mesajlarda bile normal sohbet görünümü değişmez. Kullanıcılar mesajları yalnızca arşivi açtıklarında görüntüleyebilir.
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