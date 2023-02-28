  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp ''tatil modu'' özelliğini test ediyor

WhatsApp ''tatil modu'' özelliğini test ediyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ''tatil modu'' özelliği ortaya çıktı.

WhatsApp ''tatil modu'' özelliğini test ediyor - Resim: 1

Whatsapp, sürekli gelen bildirimlerin önüne geçmek için yeni özelliğini test etmeye başladı.

1 / 6
WhatsApp ''tatil modu'' özelliğini test ediyor - Resim: 2

Özelliklerde tatillerde iş amaçlı Whatsapp kullananlar için uygulama işkenceye dönüşebiliyor. 

2 / 6
WhatsApp ''tatil modu'' özelliğini test ediyor - Resim: 3

WhatsApp'ta bu nedenle kullanıcılarını düşünerek bir "Tatil modu" planladı. Bir beta testinde ortaya çıkan bu özellikle sohbetler size bildirim göndermeden arşive gidiyor.

3 / 6
WhatsApp ''tatil modu'' özelliğini test ediyor - Resim: 4

Eğer tatil modunu etkinleştirirseniz sohbet arşivde kalır ve yeni gelen mesajlarda bile normal sohbet görünümü değişmez. Kullanıcılar mesajları yalnızca arşivi açtıklarında görüntüleyebilir.

4 / 6