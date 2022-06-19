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WhatsApp yıllardır beklenen özelliğini devreye aldı

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yıllardır beklenen özelliğini sonunda devreye aldı.

WhatsApp yıllardır beklenen özelliğini devreye aldı - Resim: 1

Geçen aylarda gruplarda görüntülü ve sesli görüşme için katılımcı sayısını 32’ye çıkaran uygulama, toplu iletişimim daha sağlıklı yapılabilmesi için bir özellik ekledi. 

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WhatsApp yıllardır beklenen özelliğini devreye aldı - Resim: 2

Buna göre grup aramasını yapan kişi, istediği katılımcıyı sessize alabilecek.

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WhatsApp yıllardır beklenen özelliğini devreye aldı - Resim: 3

Geçen günkü duyuruda, gizlilik kaygısı yaşayan kullanıcılar için yeni özellikler de açıklandı. 

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WhatsApp yıllardır beklenen özelliğini devreye aldı - Resim: 4

Artık son görülme, profil fotoğrafı ve hakkında bilgilerinizi görmesini istemediğiniz kişilerden gizleyebileceksiniz.

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