WhatsApp yıllardır beklenen özelliğini devreye aldı
Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yıllardır beklenen özelliğini sonunda devreye aldı.
Geçen aylarda gruplarda görüntülü ve sesli görüşme için katılımcı sayısını 32’ye çıkaran uygulama, toplu iletişimim daha sağlıklı yapılabilmesi için bir özellik ekledi.
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Buna göre grup aramasını yapan kişi, istediği katılımcıyı sessize alabilecek.
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Geçen günkü duyuruda, gizlilik kaygısı yaşayan kullanıcılar için yeni özellikler de açıklandı.
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Artık son görülme, profil fotoğrafı ve hakkında bilgilerinizi görmesini istemediğiniz kişilerden gizleyebileceksiniz.
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