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  3. 27 Haziran 2017 14:05

Whatsapp'a beklenen özellik geldi !

WhatsApp kullanıcılarının yıllardır beklediği bir özellik sonunda uygulamaya ekleniyor.

Whatsapp'a beklenen özellik geldi !

Kullanıcılar artık istedikleri her tür dosyayı uygulama üzerinden gönderebilecekler.

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Whatsapp'a beklenen özellik geldi !

Facebook söz konusu Instagram veya Facebook Messenger olduğunda yeni özellikler ekleme konusunda oldukça hızlı davranıyor. Ancak söz konusu WhatsApp olduğunda Facebook'un çok daha hızlı davrandığını söylemek mümkün değil. Dünyanın en popüler mesajlaşma servisi olan WhatsApp'ın kullanıcı bazı yeni özellikleri yıllardır bekliyor.

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Whatsapp'a beklenen özellik geldi !

Ancak Facebook en azından bu özelliklerinden birini sonunda popüler uygulamaya eklemeye hazır. Bildiğiniz gibi WhatsApp'ta sadece belli başlı dosyalar gönderilebiliyor


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Whatsapp'a beklenen özellik geldi !

PDF, metin dosyası veya slide gibi birkaç dosya türü dışında dosya göndermeniz mümkün değil.

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