Whatsapp'a beklenen özellik geldi !
WhatsApp kullanıcılarının yıllardır beklediği bir özellik sonunda uygulamaya ekleniyor.
Facebook söz konusu Instagram veya Facebook Messenger olduğunda yeni özellikler ekleme konusunda oldukça hızlı davranıyor. Ancak söz konusu WhatsApp olduğunda Facebook'un çok daha hızlı davrandığını söylemek mümkün değil. Dünyanın en popüler mesajlaşma servisi olan WhatsApp'ın kullanıcı bazı yeni özellikleri yıllardır bekliyor.
Ancak Facebook en azından bu özelliklerinden birini sonunda popüler uygulamaya eklemeye hazır. Bildiğiniz gibi WhatsApp'ta sadece belli başlı dosyalar gönderilebiliyor