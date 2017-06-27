Whatsapp'a beklenen özellik geldi !

Facebook söz konusu Instagram veya Facebook Messenger olduğunda yeni özellikler ekleme konusunda oldukça hızlı davranıyor. Ancak söz konusu WhatsApp olduğunda Facebook'un çok daha hızlı davrandığını söylemek mümkün değil. Dünyanın en popüler mesajlaşma servisi olan WhatsApp'ın kullanıcı bazı yeni özellikleri yıllardır bekliyor.

