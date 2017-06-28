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  3. 28 Haziran 2017 09:30

Whatsapp'a ''pişman oldum'' özelliği geliyor !

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yazılanı geri alma özelliği çok yakında aktif hale geliyor.

Whatsapp'a ''pişman oldum'' özelliği geliyor !

Hızlı mesajlaşma servis ve uygulamaları arasında en hızlı ve en yenilikçi uygulamalardan olan WhatsApp, hemen her kullanıcının fantezisi olabilecek bir yenilik üzerinde daha hararetle çalışıyor.


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Whatsapp'a ''pişman oldum'' özelliği geliyor !

Ücretsiz hızlı mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar, artık geri alınabilecek.

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Whatsapp'a ''pişman oldum'' özelliği geliyor !

Gerçeği söylemek gerekirse konuyla ilgili resmi bir bildiri uygulamanın resmi web sayfalarında bir süre için yayınlandı, ancak daha sonra kaldırıldı.




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Whatsapp'a ''pişman oldum'' özelliği geliyor !

İNTERNETSİZ WHATSAPP MÜMKÜN!

İnternetsiz WhatsApp kullanmak isteyenler buraya. İşte adım adım telefondan İnternetsiz WhatsApp kullanma rehberi!

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