Whatsapp'a ''pişman oldum'' özelliği geliyor !
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yazılanı geri alma özelliği çok yakında aktif hale geliyor.
Hızlı mesajlaşma servis ve uygulamaları arasında en hızlı ve en yenilikçi uygulamalardan olan WhatsApp, hemen her kullanıcının fantezisi olabilecek bir yenilik üzerinde daha hararetle çalışıyor.
Ücretsiz hızlı mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar, artık geri alınabilecek.
Gerçeği söylemek gerekirse konuyla ilgili resmi bir bildiri uygulamanın resmi web sayfalarında bir süre için yayınlandı, ancak daha sonra kaldırıldı.