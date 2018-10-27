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  3. 27 Ekim 2018 10:25

WhatsApp'a iki yeni özellik birden

WhatsApp'a iki yeni özellik birden

WhatsApp iOS uygulaması için geçerli olarak özellikte kullanıcılar Touch ID veya Face ID çözümünü sahip oldukları telefona göre tercih edebilecekler. Eğer bu ikisinde başarılı giriş yapamazlarsa bu kez sistem şifre isteyecek.

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WhatsApp'a iki yeni özellik birden

Çok sık kullanılan bir uygulama olduğu için her seferinde kullanıcının kendisini tanıtması bir süre sonra rahatsızlık vermeye başlayabilir. Bu bakımdan biraz daha WhatsApp Business kurumsal sürüm için daha uygun diyebiliriz.

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WhatsApp'a iki yeni özellik birden

Kişisel verilerin güvenliğini ön planda tutan WhatsApp bu bakımdan doğrudan yüz veya parmak izi verilerine erişmiyor.

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WhatsApp'a iki yeni özellik birden

Doğrulamayı Apple’ın API’lerini kullanarak yapıyor.

Güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

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