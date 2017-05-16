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  3. 16 Mayıs 2017 14:28

Whatsapp'dan gelen o mesajı sakın açmayın !

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden gönderilen bir link, kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atıyor.

Whatsapp'dan gelen o mesajı sakın açmayın !

Akıllı telefonlar ile birlikte hayatımıza giren ve dünya üzerinde yüz milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp uygulamasında, son dönemde kişisel veri güvenliğini tehdit eden bir link dolaşıma girdi.

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Whatsapp'dan gelen o mesajı sakın açmayın !

Bir mesaj ile gönderilen ve ilk bakışta WhatsApp'ın kendi sitesine yönlendirileceğinizi düşündüren link, aslında göründüğü kadar masum değil...

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Whatsapp'dan gelen o mesajı sakın açmayın !

Kiril alfabesiyle yazılan “Whatsapp.com” linke tıkladığınızda ise WhatsApp sürümünü güncellemek yerine Whatsapp ile alakası olmayan bir siteye yönlendiriliyorsunuz.

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Whatsapp'dan gelen o mesajı sakın açmayın !

Site, WhatsApp'ı istediğiniz renklerde kullanabileceğinizi iddia ederken, linki dikkatle incelediğiniz sahte adresin Kiril alfabesiyle yazıldığını fark ediyorsunuz.

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