WhatsApp'ın bu kararı kullanıcılarını kızdırdı

ŞİMDİ NE OLACAK? WhatsAppkaranlık modu, son yayınlanan 2.19.123 güncellemesi ile birlikte Androiduygulamasından tamamen kaldırılmış durumda. WhatsApp'ın neden böyle bir hamle gerçekleştirdiği tam olarak bilinmiyor ancak bir hata nedeniyle kaldırılmış olma ihtimali de var.