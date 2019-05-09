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  3. 09 Mayıs 2019 17:05

WhatsApp'ın bu kararı kullanıcılarını kızdırdı

WhatsApp Android sürümlerine getirmek için hazırlandığı sürümü kullanıcılarına çok kısa bir süreliğine sundu. Kullanıcıların merak la beklediği özellik WhatsApp yetkilileri tarafından kaldırıldı. WhatsApp'ın Android sürümlere

WhatsApp'ın bu kararı kullanıcılarını kızdırdı

KARANLIK MOD KALDIRILDI WhatsApp kullanıcılarının bir süredir beklediği karanlık mod kaldırıldı. Bir süredir üzerinde çalışılan karanlık modu sabırsızlıkla bekleyen WhatsApp kullanıcıları hayal kırıklığına uğradı. WhatsApp karanlık modu Android uygulamasından kaldırdı.

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WhatsApp'ın bu kararı kullanıcılarını kızdırdı

ŞİMDİ NE OLACAK? WhatsAppkaranlık modu, son yayınlanan 2.19.123 güncellemesi ile birlikte Androiduygulamasından tamamen kaldırılmış durumda. WhatsApp'ın neden böyle bir hamle gerçekleştirdiği tam olarak bilinmiyor ancak bir hata nedeniyle kaldırılmış olma ihtimali de var.

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WhatsApp'ın bu kararı kullanıcılarını kızdırdı

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

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WhatsApp'ın bu kararı kullanıcılarını kızdırdı

EMOJİ TARAMASI WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

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