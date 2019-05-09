WhatsApp'ın bu kararı kullanıcılarını kızdırdı
WhatsApp Android sürümlerine getirmek için hazırlandığı sürümü kullanıcılarına çok kısa bir süreliğine sundu. Kullanıcıların merak la beklediği özellik WhatsApp yetkilileri tarafından kaldırıldı. WhatsApp'ın Android sürümlere
KARANLIK MOD KALDIRILDI WhatsApp kullanıcılarının bir süredir beklediği karanlık mod kaldırıldı. Bir süredir üzerinde çalışılan karanlık modu sabırsızlıkla bekleyen WhatsApp kullanıcıları hayal kırıklığına uğradı. WhatsApp karanlık modu Android uygulamasından kaldırdı.
ŞİMDİ NE OLACAK? WhatsAppkaranlık modu, son yayınlanan 2.19.123 güncellemesi ile birlikte Androiduygulamasından tamamen kaldırılmış durumda. WhatsApp'ın neden böyle bir hamle gerçekleştirdiği tam olarak bilinmiyor ancak bir hata nedeniyle kaldırılmış olma ihtimali de var.
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