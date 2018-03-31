WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!
WhatsApp'ta mevcut olarak numara değiştirme özelliği bulunuyor. Kullanıcı yeni bir numaraya geçtiği zaman, bu özellik sayesinde kendi verilerini yeni numarasına taşıyabiliyor.
Böylelikle sohbet geçmişi korunuyor. Ayrıca numarayı değiştirdiği ise diğer tüm kullanıcılara bildiriliyor ve katıldığı gruplara yeniden katılmak zorunda kalmıyor.
WABetaInfo'nun haberine göre WhatsApp geliştirici ekibi bu özelliğe daha fazla işlevsellik eklemeye ve kullanıcıya daha fazla kontrol vermeye karar verdi.