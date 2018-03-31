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  3. 31 Mart 2018 11:10

WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!

WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!

WhatsApp'ta mevcut olarak numara değiştirme özelliği bulunuyor. Kullanıcı yeni bir numaraya geçtiği zaman, bu özellik sayesinde kendi verilerini yeni numarasına taşıyabiliyor.

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WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!

Böylelikle sohbet geçmişi korunuyor. Ayrıca numarayı değiştirdiği ise diğer tüm kullanıcılara bildiriliyor ve katıldığı gruplara yeniden katılmak zorunda kalmıyor.

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WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!

WABetaInfo'nun haberine göre WhatsApp geliştirici ekibi bu özelliğe daha fazla işlevsellik eklemeye ve kullanıcıya daha fazla kontrol vermeye karar verdi.

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WhatsApp'ın bu özelliği kullanıcıların oldukça işine yarayacak!

Sitenin aktardıklarına göre kullanıcı numara değiştirdiği zaman istediği kişileri veya tüm kişileri bilgilendirmeyi seçebilecek. Ayrıca daha önce mesajlaştığı kişileri de bilgilendirmeyi seçebilecek. Yani kullanıcının isteğine bağlı olacak.

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