Whatsapp'ın gizli özelliklerini biliyor musunuz?
Whatsapp'ta çok yakında mesajlarınızı sileceksiniz. İşin püf noktası ise şu olacak: Mavi tiki görmeden mesajınızı silmeniz gerekecek; karşı tarafın gördüğü mesaj silinemeyecek.
Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gereken yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek.
WhatsApp'ın bu özelliği şimdilik sadece beta halinde var olsa da çok yakında herkes tarafından kullanılabilecek.