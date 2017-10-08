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  3. 08 Ekim 2017 11:30

Whatsapp'ın gizli özelliklerini biliyor musunuz?

Whatsapp'ın gizli özelliklerini biliyor musunuz?

Whatsapp'ta çok yakında mesajlarınızı sileceksiniz. İşin püf noktası ise şu olacak: Mavi tiki görmeden mesajınızı silmeniz gerekecek; karşı tarafın gördüğü mesaj silinemeyecek.

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Whatsapp'ın gizli özelliklerini biliyor musunuz?

Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gereken yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek.

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Whatsapp'ın gizli özelliklerini biliyor musunuz?

WhatsApp'ın bu özelliği şimdilik sadece beta halinde var olsa da çok yakında herkes tarafından kullanılabilecek.

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Whatsapp'ın gizli özelliklerini biliyor musunuz?

WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak.

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