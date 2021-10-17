WhatsApp'ın test ettiği yeni özelliği ortaya çıktı
Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın uzun süredir test ettiği güncellemesi ortaya çıktı.
WhatsApp birkaç aydır mesajlara emojilerle tepki verme özellikleri üzerinde çalışıyor. WhatsApp’ın üstünde çalıştığı yeni özellik kullanıcılara sunulmaya hazırlanıyor.
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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta mesajlara emojilerle tepki verme özelliği geliyor. WhatsApp’ın yeni sürümünde yer alacak emojilerle tepki verme özelliği ile kullanıcılar, gelen mesaj ya da grup bildirimlere üstüne yerleştirilmiş emojilerle tepki verebilecek.
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Öte yandan bu tepkiler anonim olmayacak. Yani karşı taraftaki kullanıcı tepkinin kimden geldiğini görebilecek.
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Öte Yandan bu tepkiler bildirim olarak gönderilebilecek. Kullanıcı emojileri bildirim olarak alıp almamayı kendi seçebilecek.
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