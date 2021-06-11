WhatsApp'ta Android cihaz kullananları sevindirecek yenilik
Mobil dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a Flash Call adı verilen yeni bir özellik geliyor. Bu özellik sadece Android cihazlarda çalışacak.
Dünya genelinde yüzmilyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'tan yeni bir güncelleme geliyor.
Flash Call adı verilen bu özellik doğrulama şifresi girmeyi gereksiz hale getiriyor.
Sadece android cihazlara gelecek bu özellikten iOS kullanıcıları yararlanamayacak.
WhatsApp kısa süre önce çoklu cihaz desteğini duyurmuştu. Flash Call adındaki bu özellik geçişi kolaylaştıracak.
Ani aramayla, WhatsApp size mesaj atmak yerine hızlıca çağrı bırakacak. Sistem arama kayıtlarınızı incelediğinde telefonunuzda WhatsApp'tan gelen aramayı görürse doğrulama gerçekleşecek.
WhatsApp CEO'su Will Cathcart, Whatsapp sızıntılarıyla bilinen WA-BetaInfo'ya önemli açıklamalar yaptı.
CEO Cathcart, tek bir hesabın dört ayrı cihazda kullanılabileceğini söyledi. Yani WhatsApp'ı kullandığınız telefon internete bağlı olmazsa dahi diğer cihazlardan iletişime devam edebileceksiniz.
Bu özellik WhatsApp'ın rakibi Telegram'da bulunuyor. Ancak Telegram ise WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme sunmuyor.
WhatsApp, iPad'lerde kullanılamıyor. Cathcart şirketin bir iPad uygulaması üzerinde de çalıştığını aktardı.