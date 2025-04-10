WhatsApp'ta büyük güvenlik açığı tespit edildi: Tüm bilgileriniz ve sırlarınız ifşa oldu

Kötü niyetli kişiler, sanki güvenli bir medya dosyasıymış gibi zararlı bir görseli WhatsApp üzerinden gönderiyor. Kullanıcı bu görseli açtığında, görünürde yalnızca bir fotoğrafı görüntülüyor gibi olsa da aslında arka planda zararlı bir kod çalıştırılıyor.