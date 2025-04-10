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WhatsApp'ta büyük güvenlik açığı tespit edildi: Tüm bilgileriniz ve sırlarınız ifşa oldu

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta yine bir kritik güvenlik açığı tespit edildi. Kötü niyetli saldırganlar şimdi de bir görsel aracılığıyla WhatsApp kullanıcılarının telefonlarını ele geçirmeyi başardı.

Kaynak: Sputnik
WhatsApp'ta büyük güvenlik açığı tespit edildi: Tüm bilgileriniz ve sırlarınız ifşa oldu - Resim: 1

Son olarak Meta, Windows masaüstü sürümünü etkileyen kritik bir açığı tespit etti ve bununla ilgili olarak bir güvenlik güncellemesi yayımladı.

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WhatsApp'ta büyük güvenlik açığı tespit edildi: Tüm bilgileriniz ve sırlarınız ifşa oldu - Resim: 2

Güvenlik açığı nedeniyle saldırganlar bir görsel veya dosya göndererek kullanıcıların cihazlarına uzaktan erişim sağlayabiliyor.

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WhatsApp'ta büyük güvenlik açığı tespit edildi: Tüm bilgileriniz ve sırlarınız ifşa oldu - Resim: 3

“Spoofing” olarak bilinen bu saldırı tekniği, sahte yönlendirmeyle kullanıcının güvenini suistimal ediyor.

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WhatsApp'ta büyük güvenlik açığı tespit edildi: Tüm bilgileriniz ve sırlarınız ifşa oldu - Resim: 4

 Kötü niyetli kişiler, sanki güvenli bir medya dosyasıymış gibi zararlı bir görseli WhatsApp üzerinden gönderiyor. Kullanıcı bu görseli açtığında, görünürde yalnızca bir fotoğrafı görüntülüyor gibi olsa da aslında arka planda zararlı bir kod çalıştırılıyor.

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