WhatsApp'ta büyük güvenlik açığı tespit edildi: Tüm bilgileriniz ve sırlarınız ifşa oldu
Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta yine bir kritik güvenlik açığı tespit edildi. Kötü niyetli saldırganlar şimdi de bir görsel aracılığıyla WhatsApp kullanıcılarının telefonlarını ele geçirmeyi başardı.
Kaynak: Sputnik
Son olarak Meta, Windows masaüstü sürümünü etkileyen kritik bir açığı tespit etti ve bununla ilgili olarak bir güvenlik güncellemesi yayımladı.
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Güvenlik açığı nedeniyle saldırganlar bir görsel veya dosya göndererek kullanıcıların cihazlarına uzaktan erişim sağlayabiliyor.
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“Spoofing” olarak bilinen bu saldırı tekniği, sahte yönlendirmeyle kullanıcının güvenini suistimal ediyor.
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Kötü niyetli kişiler, sanki güvenli bir medya dosyasıymış gibi zararlı bir görseli WhatsApp üzerinden gönderiyor. Kullanıcı bu görseli açtığında, görünürde yalnızca bir fotoğrafı görüntülüyor gibi olsa da aslında arka planda zararlı bir kod çalıştırılıyor.
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