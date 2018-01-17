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  3. 17 Ocak 2018 11:31

Whatsapp'ta büyük şok ! Sizden habersiz fotoğraf ve video çekiyor

WhatsApp'ta bugüne kadar keşfedilen en büyük açıklardan biri bulundu. Android cihazları etkileyen açık nedeniyle kullanıcıların mesajları tehlikede.

Whatsapp'ta büyük şok ! Sizden habersiz fotoğraf ve video çekiyor

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yazdıklarınız tehlike altında olabilir.

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Whatsapp'ta büyük şok ! Sizden habersiz fotoğraf ve video çekiyor

Zira günvelik uzmanları WhatsApp'ta bugüne kadar keşfedilen en büyük açıklardan biri bulundu. Android cihazları etkileyen açık nedeniyle kullanıcıların mesajları tehlikede.

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Whatsapp'ta büyük şok ! Sizden habersiz fotoğraf ve video çekiyor

Skygofree isimli malware ilk olarak 2014 yılında Kapersky Lab tarafından keşfedilmişti ancak bu açık üzerine çalışmalar yapan güvenlik uzmanları Skygofree'nin son dönemde geliştiğini gözlemledi.

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Whatsapp'ta büyük şok ! Sizden habersiz fotoğraf ve video çekiyor

Yapılan açıklamaya göre, Skygofree etkisi altında bulunan cihazları kullananlar mesajlarına erişebiliyor, video ve fotoğraf çekebiliyor.

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