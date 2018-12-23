Whatsapp'ta büyük tehlike ! Türkiye'ye de sıçradı
Whatsapp'tan gelen tehlike Avusturya, Afganistan, Pakistan, Rusya'dan sonra Türkiye'ye de sıçradı.
Haritada gösterilen ülkelerden en son kurban Türkiye oldu; Whatsapp'ta hızla yayılan tehlikeyi uzmanlar ortaya çıkardı.
2017 yılında keşfedilen ve nispeten yeni bir tehdit olan ve özellikle Whatsapp üzerinden yayılan Muddy Water, ilk olarak Irak ve Suudi Arabistan'daki kamu kurumlarına saldırırken tespit edilmişti.
Güvenlik uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef alan oltalama mesajlarıyla yayılmaya çalıştığını keşfetti ve yılın son günlerinde yeniden 'hortladı'.