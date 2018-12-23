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  3. 23 Aralık 2018 17:15

Whatsapp'ta büyük tehlike ! Türkiye'ye de sıçradı

Whatsapp'tan gelen tehlike Avusturya, Afganistan, Pakistan, Rusya'dan sonra Türkiye'ye de sıçradı.

Whatsapp'ta büyük tehlike ! Türkiye'ye de sıçradı

Haritada gösterilen ülkelerden en son kurban Türkiye oldu; Whatsapp'ta hızla yayılan tehlikeyi uzmanlar ortaya çıkardı.

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Whatsapp'ta büyük tehlike ! Türkiye'ye de sıçradı

2017 yılında keşfedilen ve nispeten yeni bir tehdit olan ve özellikle Whatsapp üzerinden yayılan Muddy Water, ilk olarak Irak ve Suudi Arabistan'daki kamu kurumlarına saldırırken tespit edilmişti.

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Whatsapp'ta büyük tehlike ! Türkiye'ye de sıçradı

Güvenlik uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef alan oltalama mesajlarıyla yayılmaya çalıştığını keşfetti ve yılın son günlerinde yeniden 'hortladı'.

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Whatsapp'ta büyük tehlike ! Türkiye'ye de sıçradı

Oltalama mesajlarının içeriği özellikle kamu ve askeri kurumların, telekom şirketlerinin ve eğitim kurumlarının hedeflendiğini gösteriyor.

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