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  4. WhatsApp'ta ekran görüntüsü alacaklara kötü haber!

WhatsApp'ta ekran görüntüsü alacaklara kötü haber!

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 3 yeni güncellemeyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni güncellemelerden biri ise paylaşımlarda ekran görüntüsü alma özelliğini devre dışı bırakacak.

WhatsApp'ta ekran görüntüsü alacaklara kötü haber! - Resim: 1

WhatsApp sadece bir kere görüntülenecek şekilde mesaj özelliğini geliştirmişti. Son özellik ile tek seferlik mesajlar açıldığında telefonun ekran görüntüsü alma özelliği devre dışı kalacak. 

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WhatsApp'ta ekran görüntüsü alacaklara kötü haber! - Resim: 2

WABetainfo’nun haberine göre, WhatsApp, üç yeni özelliğini ortaya koyacak.

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WhatsApp'ta ekran görüntüsü alacaklara kötü haber! - Resim: 3

Şirket, gruplardan sessizce ayrılmak ve çevrimiçi durumunu gizleme özelliklerinin geliştirildiği duyurdu.

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WhatsApp'ta ekran görüntüsü alacaklara kötü haber! - Resim: 4

WhatsApp Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneği de eklenecek. 

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