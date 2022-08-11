WhatsApp'ta ekran görüntüsü alacaklara kötü haber!
Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 3 yeni güncellemeyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni güncellemelerden biri ise paylaşımlarda ekran görüntüsü alma özelliğini devre dışı bırakacak.
WhatsApp sadece bir kere görüntülenecek şekilde mesaj özelliğini geliştirmişti. Son özellik ile tek seferlik mesajlar açıldığında telefonun ekran görüntüsü alma özelliği devre dışı kalacak.
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WABetainfo’nun haberine göre, WhatsApp, üç yeni özelliğini ortaya koyacak.
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Şirket, gruplardan sessizce ayrılmak ve çevrimiçi durumunu gizleme özelliklerinin geliştirildiği duyurdu.
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WhatsApp Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneği de eklenecek.
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