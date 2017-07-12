Whatsapp'ta herkesin bilmediği gizli özellikler
Whatsapp'ta birçok özellik var; pek çok kullanıcı ise bunun farkında değil ve bu özellikler gizli kalmaya devam ediyor. İşte Whatsapp'ın gizli özellikleri...
WhatsApp'da yazı karakteri stilini nasıl değiştiririm?
Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gereken yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek.
WhatsApp'ın bu özelliği şimdilik sadece beta halinde var olsa da çok yakında herkes tarafından kullanılabilecek.
Doğru emojiyi bulmanın pratik yolu!
WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak.
Gönderdiğiniz mesajın okunma saatini görmek için ne yapmanız gerek?
Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz.