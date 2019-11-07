WhatsApp'ta merakla beklenen özellik sonunda geldi
WhatsApp'a birçok yeni özellik eklenip, kullanıcı deneyimi zenginleştirilse de, şikayet edilen noktaları var. Bu eksi kısımlar da yeni güncellemelerle düzeltiliyor. Kullanıcıların tanımadığı kişiler tarafından alakasız, rastgele grupl
'Hiç Kimse', 'Kişilerim' ve 'Herkes' olmak üzere dahil olunacak grupların, kullanıcı tarafından seçilmesini sağlayan özellik ilk kez Hindistan'da test edildi.
Bunun ardından yeni yayınlanan gizlilik özelliği ile kullanıcılar, tanımadıkları kişilerin gruplarına eklenmesini engelleyecek.