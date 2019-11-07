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  3. 07 Kasım 2019 13:50

WhatsApp'ta merakla beklenen özellik sonunda geldi

WhatsApp'a birçok yeni özellik eklenip, kullanıcı deneyimi zenginleştirilse de, şikayet edilen noktaları var. Bu eksi kısımlar da yeni güncellemelerle düzeltiliyor. Kullanıcıların tanımadığı kişiler tarafından alakasız, rastgele grupl

WhatsApp'ta merakla beklenen özellik sonunda geldi

'Hiç Kimse', 'Kişilerim' ve 'Herkes' olmak üzere dahil olunacak grupların, kullanıcı tarafından seçilmesini sağlayan özellik ilk kez Hindistan'da test edildi.

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WhatsApp'ta merakla beklenen özellik sonunda geldi

Bunun ardından yeni yayınlanan gizlilik özelliği ile kullanıcılar, tanımadıkları kişilerin gruplarına eklenmesini engelleyecek.

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WhatsApp'ta merakla beklenen özellik sonunda geldi

Yani, kimlerin, sizi hangi gruplara ekleyeceğine karar vermenizi sağlayacak.

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WhatsApp'ta merakla beklenen özellik sonunda geldi

Peki yeni özellik nasıl aktif hale getirilecek?

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