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  3. 16 Eylül 2019 17:46

Whatsapp'ta o sınır kalkıyor

WhatsApp milyarlarca kullanıcısına bir müjde daha verdi. Yenilikleri ardı arkası kesilmezken, bu kez gelen özellik WhatsApp kullanıcılarının işini bir hayli kolaylaştıracak.

Whatsapp'ta o sınır kalkıyor

WhatsApp milyarlarca kullanıcısına bir müjde daha verdi. Yenilikleri ardı arkası kesilmezken, bu kez gelen özellik WhatsApp kullanıcılarının işini bir hayli kolaylaştıracak. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp'ın kullanıcılarına yaptığı duyuru büyük yankı uyandırdı. Peki milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ın yaptığı duyuru neydi? İşte WhatsApp'ın yeni özelliği.

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Whatsapp'ta o sınır kalkıyor

WhatsApp resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir email göndermeniz lazım ama ekteki dosya çok mu büyük? Onun yerine 100 MB'a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz WhatsApp'ı kullanın" ifadelerine yer verdi.

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Whatsapp'ta o sınır kalkıyor

TELEGRAM'DAN WHATSAPP'A GÖNDERME WhatsApp'ın bu adımına Telegram'dan ilginç bir cevap geldi. Telegram rakibine göndermede bulunan şu mesajı Twitter hesabından paylaştı: "Bir dosya göndermeniz lazım ama ekteki dosya diğer mesajlaşma uygulamaları için çok mu büyük? Onun yerine 1,5 GB'a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz Telegram'ı deneyin"

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Whatsapp'ta o sınır kalkıyor

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

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