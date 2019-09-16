Whatsapp'ta o sınır kalkıyor
WhatsApp milyarlarca kullanıcısına bir müjde daha verdi. Yenilikleri ardı arkası kesilmezken, bu kez gelen özellik WhatsApp kullanıcılarının işini bir hayli kolaylaştıracak.
WhatsApp milyarlarca kullanıcısına bir müjde daha verdi. Yenilikleri ardı arkası kesilmezken, bu kez gelen özellik WhatsApp kullanıcılarının işini bir hayli kolaylaştıracak. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp'ın kullanıcılarına yaptığı duyuru büyük yankı uyandırdı. Peki milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ın yaptığı duyuru neydi? İşte WhatsApp'ın yeni özelliği.
WhatsApp resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir email göndermeniz lazım ama ekteki dosya çok mu büyük? Onun yerine 100 MB'a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz WhatsApp'ı kullanın" ifadelerine yer verdi.
TELEGRAM'DAN WHATSAPP'A GÖNDERME WhatsApp'ın bu adımına Telegram'dan ilginç bir cevap geldi. Telegram rakibine göndermede bulunan şu mesajı Twitter hesabından paylaştı: "Bir dosya göndermeniz lazım ama ekteki dosya diğer mesajlaşma uygulamaları için çok mu büyük? Onun yerine 1,5 GB'a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz Telegram'ı deneyin"