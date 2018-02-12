Whatsapp'ta 'para'lı dönem resmen başladı
Whatsapp'ta 'para'lı dönem bugün resmen kullanıma sunuldu. Peki Whatsapp ile paranın ne ilgisi var dersiniz? İşte Whatsapp'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni özelliği...
Whatsapp'ta artık para yollayabileceksiniz. Hindistan'da kullanımına bugün başlanan ve tüm dünyaya yayılması beklenen özellik Whatsapp için gerçekten de bir ilk!
Hürriyet gazetesinin haberine göre yaklaşık 1 yıldır geliştirilen WhatsApp Payments özelliği, sonunda yayına alındı. Özellik, hem Android hem de iOS‘te kullanılabiliyor. Şu an için beta aşamasında olan özelliği kullanmak için hem alıcının hem de göndericinin para gönderme özelliğini açması gerekiyor.