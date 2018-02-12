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  3. 12 Şubat 2018 12:49

Whatsapp'ta 'para'lı dönem resmen başladı

Whatsapp'ta 'para'lı dönem bugün resmen kullanıma sunuldu. Peki Whatsapp ile paranın ne ilgisi var dersiniz? İşte Whatsapp'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni özelliği...

Whatsapp'ta 'para'lı dönem resmen başladı

Whatsapp'ta artık para yollayabileceksiniz. Hindistan'da kullanımına bugün başlanan ve tüm dünyaya yayılması beklenen özellik Whatsapp için gerçekten de bir ilk!

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Whatsapp'ta 'para'lı dönem resmen başladı

İşte adım adım para transferi işlemleri...

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Whatsapp'ta 'para'lı dönem resmen başladı

Hürriyet gazetesinin haberine göre yaklaşık 1 yıldır geliştirilen WhatsApp Payments özelliği, sonunda yayına alındı. Özellik, hem Android hem de iOS‘te kullanılabiliyor. Şu an için beta aşamasında olan özelliği kullanmak için hem alıcının hem de göndericinin para gönderme özelliğini açması gerekiyor.

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Whatsapp'ta 'para'lı dönem resmen başladı

Özelliği aktif ettiğinizde cep telefonu numaranız ile banka hesabınızı eşleştirmiş oluyorsunuz. Öncelikle Ayarlar’dan ‘Ödemeler‘ bölümüne tıklayın.

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