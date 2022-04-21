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WhatsApp'ta paralı üyelik dönemi başlıyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iddiaya göre üyelik modeli üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'ta paralı üyelik dönemi başlıyor - Resim: 1

Dünya genelinde 2 miyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp, uygulamayı geliştirmeye devam ediyor.

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WhatsApp'ta paralı üyelik dönemi başlıyor - Resim: 2

WABetaInfo'da yer alan son sızıntılara göre WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor. 

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WhatsApp'ta paralı üyelik dönemi başlıyor - Resim: 3

Twitter Blue gibi işletme hesaplarına ek özellikler sunuluyor. 

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WhatsApp'ta paralı üyelik dönemi başlıyor - Resim: 4

Bağlı cihazlar bölümünde yapılacak değişiklikle çoklu cihaz desteği paralı hesaplar için yeniden tasarlanıyor. 

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