WhatsApp'ta paralı üyelik dönemi başlıyor
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iddiaya göre üyelik modeli üzerinde çalışıyor.
Dünya genelinde 2 miyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp, uygulamayı geliştirmeye devam ediyor.
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WABetaInfo'da yer alan son sızıntılara göre WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor.
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Twitter Blue gibi işletme hesaplarına ek özellikler sunuluyor.
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Bağlı cihazlar bölümünde yapılacak değişiklikle çoklu cihaz desteği paralı hesaplar için yeniden tasarlanıyor.
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