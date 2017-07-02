WhatsApp'tan gece modu özelliği
Whatsapp, ''gece modu'' özelliğini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.
2014'te Facebook tarafından 21 milyar dolarla satın alınan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının karşısına yeni özelliklerle çıkmaya devam ediyor.
1,2 milyar kullanıcısı olan popüler mesajlaşma platformu, ''Gece Modu'' özelliğiyle kullanıcılara farklı bir deneyim sunacak. Kullanıcılar, gece karanlığında gözü alan beyaz tonlarını terse çevirmeyi sağlayan bir yenilik bekliyordu ancak şirket şaşırtan bir adım attı.
WhatsApp Gece Modu, gece karanlığında çekilen fotoğrafların daha net çıkmasını sağlayacak. Ayrıca bu özellik, karanlıkta görüntülü konuşma yaparken de kullanılabilecek.