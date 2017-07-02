WhatsApp'tan gece modu özelliği

1,2 milyar kullanıcısı olan popüler mesajlaşma platformu, ''Gece Modu'' özelliğiyle kullanıcılara farklı bir deneyim sunacak. Kullanıcılar, gece karanlığında gözü alan beyaz tonlarını terse çevirmeyi sağlayan bir yenilik bekliyordu ancak şirket şaşırtan bir adım attı.



