  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Temmuz 2017 15:40

WhatsApp'tan gece modu özelliği

Whatsapp, ''gece modu'' özelliğini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

WhatsApp'tan gece modu özelliği

2014'te Facebook tarafından 21 milyar dolarla satın alınan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının karşısına yeni özelliklerle çıkmaya devam ediyor.

1/ 8
WhatsApp'tan gece modu özelliği

1,2 milyar kullanıcısı olan popüler mesajlaşma platformu, ''Gece Modu'' özelliğiyle kullanıcılara farklı bir deneyim sunacak. Kullanıcılar, gece karanlığında gözü alan beyaz tonlarını terse çevirmeyi sağlayan bir yenilik bekliyordu ancak şirket şaşırtan bir adım attı.

2/ 8
WhatsApp'tan gece modu özelliği

WhatsApp Gece Modu, gece karanlığında çekilen fotoğrafların daha net çıkmasını sağlayacak. Ayrıca bu özellik, karanlıkta görüntülü konuşma yaparken de kullanılabilecek.

3/ 8
WhatsApp'tan gece modu özelliği

Şimdilik iOS kullanıcılarına geleceği tahmin edilen bu mod, kısa bir süre sonrada Android kullanıcıları için de kullanılabilir olacak.


4/ 8