WhatsApp'ta ücretli abonelik dönemi başlıyor
WhatsApp'ta paralı dönem 14 Mayıs'tan itibaren başlıyor. Bir süredir abonelik sistemi üzerinde çalışan WhatsApp abonelik özelliğini tüm kullanıcılarına sunacak.
2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp abonelik özelliği üzerindeki çalışmalarını tamamladı. WhatsApp abonelik özelliğinin detayları belli oldu.
14 Mayıs'tan itibaren başlayacak abonelik sisteminden herhangi bir kısıtlama olmadan tüm kullanıcılar faydalanabilecek. 2014 yılında eski ismi Facebook yeni ismi Meta tarafından satın alınan ve her geçen gün geliştirilmeye devam edilen WhatsApp abonelik sistemini 14 Mayıs itibarıyla resmen başlatıyor.
YILLIK 10 DOLAR İDDİASI
Haber sitelerinde dolaşan iddialara göre ücretli aboneliğin aylık ortalama 1 Dolar ya da yıllık 10 dolar olacağı tahmin ediliyor. Ücretli aboneliği tercih etmenizle birlikte, WhatsApp uygulamasını aynı anda birkaç mobil cihazda, tek bir hesapla kullanmanız mümkün olacak.
Başka bir deyişle, veri senkronizasyonu ve kendi rahatınız için para ödemeniz gerekecek. Bu da işletmeler için işlerini kolaylaştırmak adına cazip bir seçenek olabilir.