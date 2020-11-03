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  3. 03 Kasım 2020 12:41

Whatsapp'ta yeni dönem! Mesajlar 7 gün sonra silinecek

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni bir özelliğini kullanıcılarına sunmaya başladı. Artık arkadaşınıza yazdığını mesajlar 7 gün sonra silinecek.

Whatsapp'ta yeni dönem! Mesajlar 7 gün sonra silinecek

WhatsApp, kimsenin beklemediği bomba bir özelliği resmen hayata geçiriyor. Bakın yarından sonra neyle karşılaşacaksınız?

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Whatsapp'ta yeni dönem! Mesajlar 7 gün sonra silinecek

WhatsApp'ta atılan mesajlar süreli hale geliyor. Yani yolladığınız mesajlar kalıcı olmayacak; 7 gün sonra tamamen yok olacak. Peki bu ne anlama geliyor?

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Whatsapp'ta yeni dönem! Mesajlar 7 gün sonra silinecek

Süreli mesajlar özelliğini etkinleştirerek WhatsApp üzerinden süreli mesaj gönderebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bireysel sohbette ya da grup sohbetinde gönderilen yeni mesajlar yedi gün sonra kaybolacak.

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Whatsapp'ta yeni dönem! Mesajlar 7 gün sonra silinecek

Yaptığınız en güncel seçim sohbetteki tüm mesajlar için geçerli olur. Bu ayar, sohbette daha önce gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları etkilemez.

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