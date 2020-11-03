Whatsapp'ta yeni dönem! Mesajlar 7 gün sonra silinecek
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni bir özelliğini kullanıcılarına sunmaya başladı. Artık arkadaşınıza yazdığını mesajlar 7 gün sonra silinecek.
WhatsApp, kimsenin beklemediği bomba bir özelliği resmen hayata geçiriyor. Bakın yarından sonra neyle karşılaşacaksınız?
WhatsApp'ta atılan mesajlar süreli hale geliyor. Yani yolladığınız mesajlar kalıcı olmayacak; 7 gün sonra tamamen yok olacak. Peki bu ne anlama geliyor?
Süreli mesajlar özelliğini etkinleştirerek WhatsApp üzerinden süreli mesaj gönderebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bireysel sohbette ya da grup sohbetinde gönderilen yeni mesajlar yedi gün sonra kaybolacak.