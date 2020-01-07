Whatsapp'ta yeni tehlike ! Sakın bu linke tıklamayın
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta hızla yayılan ''yeni yıl virüsü'' kullanıcılar için tehdit oluşturmaya başladı.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil 'yeni yıl virüsü' ile gündemde.
Sputnik'in Gizchina haber portalına dayandırdığı habere göre, yeni yıl kutlama mesajı şeklinde gelen virüs, bilmeden tıklayan kişiyi zararlı bir siteye götürüyor.
Söz konusu siteye giriş yapıldıktan sonra ise siber saldırganlar, kullanıcının akıllı telefon veya bilgisayarındaki kişisel bilgisine ulaşabiliyor.