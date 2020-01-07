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  3. 07 Ocak 2020 09:55

Whatsapp'ta yeni tehlike ! Sakın bu linke tıklamayın

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta hızla yayılan ''yeni yıl virüsü'' kullanıcılar için tehdit oluşturmaya başladı.

Whatsapp'ta yeni tehlike ! Sakın bu linke tıklamayın

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil 'yeni yıl virüsü' ile gündemde.

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Whatsapp'ta yeni tehlike ! Sakın bu linke tıklamayın

Sputnik'in Gizchina haber portalına dayandırdığı habere göre, yeni yıl kutlama mesajı şeklinde gelen virüs, bilmeden tıklayan kişiyi zararlı bir siteye götürüyor.

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Whatsapp'ta yeni tehlike ! Sakın bu linke tıklamayın

Söz konusu siteye giriş yapıldıktan sonra ise siber saldırganlar, kullanıcının akıllı telefon veya bilgisayarındaki kişisel bilgisine ulaşabiliyor.

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Whatsapp'ta yeni tehlike ! Sakın bu linke tıklamayın

‘Yeni Yıl Virüsü’ zararlı dosyalar içeren internet sayfalarına yönlendiren WhatsApp mesajlarıyla yayılıyor. Ancak uzmanlar aynı yöntemin pek çok özel günde de karşımıza çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

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