Whatsapp'tan bir ilk ! Televizyona reklam verdiler çünkü...
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir ilke imza attı.
Sosyal medyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bu defa platforma entegre ettiği bir özelliği ile değil attığı bir adım ile gündemde.
Zira 2012 yılında rekor ücret karşılığında Facebook tarafından satın alınan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir ilke imza attı.
Hindistan’da yalan haberlerle mücadele konusunda ciddi eleştirilere maruz kalan WhatsApp, tarihinde ilk kez televizyona reklam vererek halkı bilinçlendirmeye çalışıyor.