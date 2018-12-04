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  3. 04 Aralık 2018 10:00

Whatsapp'tan bir ilk ! Televizyona reklam verdiler çünkü...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir ilke imza attı.

Whatsapp'tan bir ilk ! Televizyona reklam verdiler çünkü...

Sosyal medyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bu defa platforma entegre ettiği bir özelliği ile değil attığı bir adım ile gündemde.

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Whatsapp'tan bir ilk ! Televizyona reklam verdiler çünkü...

Zira 2012 yılında rekor ücret karşılığında Facebook tarafından satın alınan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir ilke imza attı.

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Whatsapp'tan bir ilk ! Televizyona reklam verdiler çünkü...

Hindistan’da yalan haberlerle mücadele konusunda ciddi eleştirilere maruz kalan WhatsApp, tarihinde ilk kez televizyona reklam vererek halkı bilinçlendirmeye çalışıyor.

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Whatsapp'tan bir ilk ! Televizyona reklam verdiler çünkü...

Tarihinde ilk defa televizyon reklamı veren WhatsApp platforma da ilk defa reklam özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

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