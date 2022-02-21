WhatsApp'tan büyük müjde! Yıllardır beklenen özellik test ediliyor
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir kullanıcıların talep ettiği önizleme özelliğini test etmeye başladı.
WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor.
Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor.
Şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.
Fotoğraflar ve videolar önizleme seçeneğiyle görülebiliyordu. Ancak söz konusu özelliği gönderilen belgeler için kullanmak mümkün değildi.
WABetaInfo'nun aktardığına özelliğin test edildiği sürümün adı Android beta 2.22.5.11.
Eğer test sonuçları başarılı görülürse özellik kullanıcılara açılacak.
WhatsApp gizlilik ayarlarında da kişiselleştirmeye gidiyor.
WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.
MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ
WhatsApp'ın masaüstü sürümünde sesli mesaj oynatmak mümkün değildi. Ancak WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre son beta sürümünde sesli mesaj oynatıcı tüm kullanıcılara açıldı.
Bu özelliği kullanabilmek için v2.2204.5 sürümüne sahip olmak gerekiyor. Bu sürüm ise henüz Android tarafıına gelmedi. WhatsApp geçen yıl sesli mesajlara oynatma hızı eklemişti.