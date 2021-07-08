WhatsApp'tan ''doğrulama kodu'' uyarısı

"Bu bildirimi almanız, birinin telefon numaranızı girerek bu kayıt kodunu talep ettiği anlamına gelir. Bu durum genellikle başka bir kullanıcı kayıt işlemi sırasında kendi numarasını girmeye çalışırken yanlışlıkla sizin numaranızı yazdığında veya bazen de başka bir kişi hesabınızı ele geçirmeye çalıştığında ortaya çıkar.