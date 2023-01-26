WhatsApp'tan kullanıcılarına ''oh be'' dedirtecek güncelleme
Mobil dünyanın açık ara en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının "başkalarına yanlış fotoğraf gönderme" kabusunu ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.
WhatsApp, yeni özelliğiyle yanlış fotoğraf göndermeye son vermeye hazırlanıyor.
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Fotoğrafları gönderirken ön izleme yapmaya olanak sağlayacak özellik, oldukça faydalı duruyor.
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WhatsApp'ın yeni ortaya çıkan özelliğinden ilk etapta iOS kullanıcıları faydalanacak. iOS tarafına gelen medya için alt yazıyı korumak adına getirilen 'ön izleme' hem de doğru görüntüyü karşı tarafa atmayı sağlayacak.
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Çünkü pek çok kişi WhatsAppı'ı günlük mesajlaşmaları dışında iş için de kullanıyor.
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