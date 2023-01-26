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WhatsApp'tan kullanıcılarına ''oh be'' dedirtecek güncelleme

Mobil dünyanın açık ara en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının "başkalarına yanlış fotoğraf gönderme" kabusunu ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

WhatsApp'tan kullanıcılarına ''oh be'' dedirtecek güncelleme - Resim: 1

WhatsApp, yeni özelliğiyle yanlış fotoğraf göndermeye son vermeye hazırlanıyor. 

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WhatsApp'tan kullanıcılarına ''oh be'' dedirtecek güncelleme - Resim: 2

Fotoğrafları gönderirken ön izleme yapmaya olanak sağlayacak özellik, oldukça faydalı duruyor. 

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WhatsApp'tan kullanıcılarına ''oh be'' dedirtecek güncelleme - Resim: 3

WhatsApp'ın yeni ortaya çıkan özelliğinden ilk etapta iOS kullanıcıları faydalanacak. iOS tarafına gelen medya için alt yazıyı korumak adına getirilen 'ön izleme' hem de doğru görüntüyü karşı tarafa atmayı sağlayacak.

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WhatsApp'tan kullanıcılarına ''oh be'' dedirtecek güncelleme - Resim: 4

Çünkü pek çok kişi WhatsAppı'ı günlük mesajlaşmaları dışında iş için de kullanıyor.

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