SON DAKİKA
MİLYONLARCA MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM UMUDU HAKEM HEYETİNE KALDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Ağustos 2019 17:25

Whatsapp'tan para transferi yapılacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliği üzerinde çalışıyor. .

Whatsapp'tan para transferi yapılacak

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

1/ 5
Whatsapp'tan para transferi yapılacak

CNBC'nin şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, WhatsApp ile yakında para transferi mümkün olacak.

2/ 5
Whatsapp'tan para transferi yapılacak

Aynı habere göre, dijital cüzdan DANA ve fintech firması OVO ile görüşmelere başlayan WhatsApp söz konusu özelliği ilk olarak Endonezya'da kullanıma sunmayı planlıyor.

3/ 5
Whatsapp'tan para transferi yapılacak

Ancak bu Facebook için yeni bir özellik değil. Facebook halihazırda Messenger üzerinden para transferi hizmetini ABD'de kullanıma sunmuştu.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM