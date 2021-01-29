Whatsapp'tan tepki çekecek bir adım daha!
WhatsApp yeni uygulaması ile 'Kullanıcıların biyometrik verileri mi toplanıyor?' sorusunu gündeme getirdi. Masa üstünden WhatsApp uygulamasına girmek için artık QR kodunu okutmanız yeterli değil. Yeni uygulamada yüz tanıma ve parmak iziyle giriş yapılacak.
WhatsApp, yeni uygulama ile masaüstü versiyonu açmak için ek bir adım getirdi. Facebook parmak izi ve yüz tanıma uygulaması ile ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp bir süredir zorunlu güncelleme kararı ile gündemdeydi.