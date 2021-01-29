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  3. 29 Ocak 2021 12:39

Whatsapp'tan tepki çekecek bir adım daha!

WhatsApp yeni uygulaması ile 'Kullanıcıların biyometrik verileri mi toplanıyor?' sorusunu gündeme getirdi. Masa üstünden WhatsApp uygulamasına girmek için artık QR kodunu okutmanız yeterli değil. Yeni uygulamada yüz tanıma ve parmak iziyle giriş yapılacak.

Whatsapp'tan tepki çekecek bir adım daha!

WhatsApp, yeni uygulama ile masaüstü versiyonu açmak için ek bir adım getirdi. Facebook parmak izi ve yüz tanıma uygulaması ile ilgili açıklama yaptı.

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Whatsapp'tan tepki çekecek bir adım daha!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp bir süredir zorunlu güncelleme kararı ile gündemdeydi.

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Whatsapp'tan tepki çekecek bir adım daha!

WhatsApp bu defa platforma getirdiği yeni bir güvenlik adımı ile sosyal medyanın gündeminde.

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Whatsapp'tan tepki çekecek bir adım daha!

Şimdiye kadar bilgisayardan WhatsApp hesabına bağlanmak için, ekranda gösterilen bir QR kodunun telefon yardımıyla taranması yeterliydi.

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