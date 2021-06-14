WhatsApp'tan tepkiler sonrası şaşırtan karar
Kullanıcılarından gelen tepkiler sonrasında WhatsApp tarihi bir geri adım atarak tarihinin ilk gizlilik odaklı reklam kampanyasını başlattı.
WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, BBC'ye yaptığı açıklamada "Hükümetlerin daha az değil daha fazla güvenlik talep etmesi gerekiyor" dedi. 2021'in başında şartlar ve kurallarını değiştirdikten sonra kullanıcılardan yoğun eleştiri alan çevrimiçi mesajlaşma platformu, hükümetlerden gelen "şifreleme konusunda taviz verme" baskısına karşı sağlam bir duruş sergilediğini açıkladı.
2021'in başında şartlar ve kurallarını değiştirdikten sonra kullanıcılardan yoğun eleştiri alan çevrimiçi mesajlaşma platformu, hükümetlerden gelen "şifreleme konusunda taviz verme" baskısına karşı sağlam bir duruş sergilediğini açıkladı.
WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, BBC'ye yaptığı açıklamada "Hükümetlerin daha az değil daha fazla güvenlik talep etmesi gerekiyor" dedi:
"İnsanların güvenliğini sağlamanın ilk adımı, güçlü bir güvenliğe sahip olmaktır. Bize göre hükümetler ortaya çıkıp bu şirketlerden daha güçsüz bir güvenlik sistemi oluşturmasını talep etmemeli. Şirketleri en güçlü güvenliği sağlamaları için teşvik etmeli, hatta zorlamalı."