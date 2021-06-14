WhatsApp'tan tepkiler sonrası şaşırtan karar

"İnsanların güvenliğini sağlamanın ilk adımı, güçlü bir güvenliğe sahip olmaktır. Bize göre hükümetler ortaya çıkıp bu şirketlerden daha güçsüz bir güvenlik sistemi oluşturmasını talep etmemeli. Şirketleri en güçlü güvenliği sağlamaları için teşvik etmeli, hatta zorlamalı."