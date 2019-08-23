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  3. 23 Ağustos 2019 16:45

WhatsApp'tan yeni bir özellik daha !

WhatsApp iOS uygulamasına oldukça eğlenceli bir yenilik getirdi.

WhatsApp'tan yeni bir özellik daha !

Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp iPhone kullanıcıların için getirdiği yeni özelliği ile gündemde...

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WhatsApp'tan yeni bir özellik daha !

1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'a entegre edilecek yeni özellik sayesinde iOS kullanıcıları, kendi memoji çıkartmalarını oluşturabilecek.

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WhatsApp'tan yeni bir özellik daha !

iPhone X ve daha yeni iPhone modellerine sahip WhatsApp kullanıcıları, memoji özelliğini kullanarak kendi WhatsApp çıkartmalarını oluşturabilecekler.

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WhatsApp'tan yeni bir özellik daha !

İŞTE WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ... Peki, WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte kullanıcılarının mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

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