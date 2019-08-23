WhatsApp'tan yeni bir özellik daha !
WhatsApp iOS uygulamasına oldukça eğlenceli bir yenilik getirdi.
Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp iPhone kullanıcıların için getirdiği yeni özelliği ile gündemde...
1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'a entegre edilecek yeni özellik sayesinde iOS kullanıcıları, kendi memoji çıkartmalarını oluşturabilecek.
iPhone X ve daha yeni iPhone modellerine sahip WhatsApp kullanıcıları, memoji özelliğini kullanarak kendi WhatsApp çıkartmalarını oluşturabilecekler.