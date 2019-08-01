WiFi hızlandırmanın yolları! WiFi nasıl hızlandırılır?

1. Router'ınızı başka yere taşıyın Router'ların kanepelerin altına ya da en ücra köşelere gizlendiğini görmüşsünüzdür. Elbette, salonunuzun görüntüsünü çirkin bir kutu ile mahvetmek istememeniz oldukça anlaşılır bir durum ancak iyi bir Wi-Fi istiyorsanız, ne yazık ki router'ınıza biraz nefes alanı vermeniz gerekiyor. Bunun içi de en iyi yer evinizin ortasıdır. Mümküse bir telefon hattı uzatma kablosu edinin ve rouer'ı kabaca merkezde olacak şekilde ve mümkün olduğunca da yerden yüksekte olacak şekilde konumlandırın. Bu şekilde tüm alanlana güçlü ve hızlı Wi-Fi ulaştırmış olursunuz.