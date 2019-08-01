WiFi hızlandırmanın yolları! WiFi nasıl hızlandırılır?
WiFi hızlandırmanın yollarını arayanlar cevabı yine internet ortamında buldun. Son zamanlarda özellikle gençlerin araştırdığı WiFi hızlandırmanın yolları teknolojinin gündemi oldu. Bu ipuçları ile kablosuz ağınızı (Wi-Fi) yeni bir
WiFi hızlandırmanın yollarını arayanlar cevabı yine internet ortamında buldun. Son zamanlarda özellikle gençlerin araştırdığı WiFi hızlandırmanın yolları teknolojinin gündemi oldu. Bu ipuçları ile kablosuz ağınızı (Wi-Fi) yeni bir aygıt satın almaya gerek kalmadan hızlandırmanız mümkün. Peki WiFi hızlandırmak için neler yapılmalı? İşte WiFi hızlandırmanın yolları.
Router'ların (yönlendirici) bugünlerde zor görevleri var. Her yeni cihaz internet bağlantısını Wi-Fi ile almak istiyor. Ampuller, termostatlar ve güvenlik kameraları da dahil olmak üzere akıllı ev araçları daha popüler hale gelmeye başladığından beri, internet bağlantısının yavaşlamasında büyük rol oynadı.
Bu durumu düzeltmek için herhangi bir harcama yapmanız gerekmeyebilir. Ücretsiz Wi-Fi hızlandırma yöntemleri de var. Ancak düşük bağlantı hızından eğer yavaş geniş bandınız ya da eski router'ınız suçluysa, tarifenizi ve donanımınızı yükseltmeyi düşünebilirsiniz. Ama bir satın alma yapmadan önce bu ipuçlarını mutlaka deneyin.
1. Router'ınızı başka yere taşıyın Router'ların kanepelerin altına ya da en ücra köşelere gizlendiğini görmüşsünüzdür. Elbette, salonunuzun görüntüsünü çirkin bir kutu ile mahvetmek istememeniz oldukça anlaşılır bir durum ancak iyi bir Wi-Fi istiyorsanız, ne yazık ki router'ınıza biraz nefes alanı vermeniz gerekiyor. Bunun içi de en iyi yer evinizin ortasıdır. Mümküse bir telefon hattı uzatma kablosu edinin ve rouer'ı kabaca merkezde olacak şekilde ve mümkün olduğunca da yerden yüksekte olacak şekilde konumlandırın. Bu şekilde tüm alanlana güçlü ve hızlı Wi-Fi ulaştırmış olursunuz.