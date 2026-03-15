Windows 11 kullanıcıları dikkat: Otomatik güncellemeyi hemen kapatın!
Microsoft’un Windows 11 için yayınladığı Mart 2026 güvenlik yaması ortalığı karıştırdı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar C: sürücüsüne erişim sağlayamadı. Uzmanlar, resmi bir düzeltme gelene kadar otomatik güncellemelerin kapatılması gerektiğini belirtti.
Teknoloji devi Microsoft’un Windows 11 için yayınladığı Mart 2026 güvenlik yaması, sistem felcine neden oldu. Windows 11'in en yeni sürümleri olan 24H2 ve 25H2 kullanıcıları, bilgisayarlarını açtıklarında işletim sisteminin yüklü olduğu ana sürücüye (C:) erişemediklerini fark etti. Hata, sadece dosyaları değil; tarayıcıları, Office uygulamalarını ve temel sistem araçlarını da tamamen devre dışı bırakıyor.
En çok Samsung kullanıcıları etkilendi
Hata raporları dünya genelinden gelse de, sorunun merkezinde Samsung kullanıcıları yer alıyor. Samsung Galaxy Book 4 serisi başta olmak üzere birçok cihazda görülen krizin nedeni ilk belirlemelere göre; "Samsung Share" uygulamasının yeni Windows güvenlik protokolleriyle çakışması. Microsoft ve Samsung, Brezilya'dan Hindistan'a kadar yayılan bu sorunu çözmek için ortak bir kriz masası kurdu.
Otomatik güncellemeleri kapatın
Hata henüz tüm kullanıcılara yayılmadan önce uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. Resmi düzeltme yayınlanana kadar otomatik güncellemelerin duraklatılması gerektiği belirtildi. Windows 10 veya eski Windows 11 sürümlerini kullananlar şimdilik güvende olsa da, güncel sürüm sahiplerinin ayarlar üzerinden güncellemeleri en az 1 hafta ertelemesi öneriliyor.
Geçici çözümü var ama riskli
Reddit ve çeşitli forumlarda bazı kullanıcılar, C: sürücüsünün "Sahiplik" (Ownership) izinlerini değiştirerek sorunu çözdüklerini iddia ediyor. Ancak siber güvenlik uzmanları bu yöntemin oldukça riskli olduğu konusunda hemfikir. Sistem izinlerini manuel olarak değiştirmek, Windows'un yerleşik koruma kalkanlarını devre dışı bırakarak cihazı dış müdahalelere açık hale getirebilir.