Windows 11 kullanıcıları dikkat: Otomatik güncellemeyi hemen kapatın!

Teknoloji devi Microsoft’un Windows 11 için yayınladığı Mart 2026 güvenlik yaması, sistem felcine neden oldu. Windows 11'in en yeni sürümleri olan 24H2 ve 25H2 kullanıcıları, bilgisayarlarını açtıklarında işletim sisteminin yüklü olduğu ana sürücüye (C:) erişemediklerini fark etti. Hata, sadece dosyaları değil; tarayıcıları, Office uygulamalarını ve temel sistem araçlarını da tamamen devre dışı bırakıyor.