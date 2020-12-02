Xiaomi telefon kullananlar dikkat! Güncellenme alacak modeller belli oldu
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'den telefon kullanıcıları için önemli bir duyuru geldi. Android 11 güncellemesini alacak ve almayacak modeller açıklandı.
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Xiaomi bugün hem iyi hem de kötü bir haber verdi.
Android 11 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu. Ancak kullandığınız telefon bu listede yoksa size güncelleme hiçbir zaman çıkmayacak ve telefonunuz 'ölüm'e terk edilecek.