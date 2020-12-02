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  3. 02 Aralık 2020 10:01

Xiaomi telefon kullananlar dikkat! Güncellenme alacak modeller belli oldu

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'den telefon kullanıcıları için önemli bir duyuru geldi. Android 11 güncellemesini alacak ve almayacak modeller açıklandı.

Xiaomi telefon kullananlar dikkat! Güncellenme alacak modeller belli oldu

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Xiaomi bugün hem iyi hem de kötü bir haber verdi.

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Xiaomi telefon kullananlar dikkat! Güncellenme alacak modeller belli oldu

Android 11 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu. Ancak kullandığınız telefon bu listede yoksa size güncelleme hiçbir zaman çıkmayacak ve telefonunuz 'ölüm'e terk edilecek.

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Xiaomi telefon kullananlar dikkat! Güncellenme alacak modeller belli oldu

Xiaomi Mi 10T Pro

Güncellemeyi alacak

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Xiaomi telefon kullananlar dikkat! Güncellenme alacak modeller belli oldu

Xiaomi Mi 10T

Güncellemeyi alacak

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