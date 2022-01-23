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  4. Xiaomi telefonu olanlar dikkat! MIUI 13 güncellemesi alacak modeller belli oldu

Xiaomi telefonu olanlar dikkat! MIUI 13 güncellemesi alacak modeller belli oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Android 12 tabanlı yeni arayüzü MIUI 13'ü alacak olan modellerinin tam listesi belli oldu. İşte model model MIUI 13 güncellemesi alacak telefonlar...

Xiaomi telefonu olanlar dikkat! MIUI 13 güncellemesi alacak modeller belli oldu - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde teknoloji devi Xiaomi yeni arayüzü MIUI 13’ü tanıtmış, performanstaki gelişme sebebiyle MIUI 13 büyük beğeni toplamıştı.

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Xiaomi telefonu olanlar dikkat! MIUI 13 güncellemesi alacak modeller belli oldu - Resim: 2

Bilindiği üzere Xiaomi, Çin'deki bir etkinlikte Android arayüzünün en son yinelemesi olan MIUI 13'ü geçtiğimiz yılın son günlerinde resmi olarak detaylandırarak sunmuştu.

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Xiaomi telefonu olanlar dikkat! MIUI 13 güncellemesi alacak modeller belli oldu - Resim: 3

MIUI 13'ün yeni kullanıcı arabirimi gizliliği ve verimliliği artırarak, gelişmiş güvenlik sağladığı vurgulanmıştı.

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Xiaomi telefonu olanlar dikkat! MIUI 13 güncellemesi alacak modeller belli oldu - Resim: 4

Peki ama MIUI 13 alacak telefon modelleri hangileri oldu?

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