Xiaomi telefonu olanlar dikkat! MIUI 13 güncellemesi alacak modeller belli oldu
Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Android 12 tabanlı yeni arayüzü MIUI 13'ü alacak olan modellerinin tam listesi belli oldu. İşte model model MIUI 13 güncellemesi alacak telefonlar...
Geçtiğimiz günlerde teknoloji devi Xiaomi yeni arayüzü MIUI 13’ü tanıtmış, performanstaki gelişme sebebiyle MIUI 13 büyük beğeni toplamıştı.
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Bilindiği üzere Xiaomi, Çin'deki bir etkinlikte Android arayüzünün en son yinelemesi olan MIUI 13'ü geçtiğimiz yılın son günlerinde resmi olarak detaylandırarak sunmuştu.
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MIUI 13'ün yeni kullanıcı arabirimi gizliliği ve verimliliği artırarak, gelişmiş güvenlik sağladığı vurgulanmıştı.
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Peki ama MIUI 13 alacak telefon modelleri hangileri oldu?
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