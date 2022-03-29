Xiaomi yeni 5G telefonuyla ''cep''te işleri değiştirecek
Xiaomi, popüler Redmi Note 11 serisini daha fazla 5G gücüyle tamamlayan ve çok yakında Türkiye’de de satılacak Redmi Note 11 Pro+ 5G modelinin global lansmanını gerçekleştirdi.
Redmi Note 11 Pro+ 5G ile beklentileri aşan bir performans gösteren Xiaomi, Redmi Note serisini bir adım daha ileriye taşıyor. 120W Xiaomi HyperCharge ve ultra net 108MP kamera özellikleriyle donatılan Redmi Note 11 Pro+ 5G, olağanüstü performansı son derece uygun bir fiyata sunarak segmentinde yeni bir standart belirliyor.
120W kablosuz şarj desteğine sahip ilk Redmi akıllı telefon olan Redmi Note 11 Pro+ 5G'nin 4.500mAh pili, yalnızca 15 dakika içinde %100 şarj düzeyine ulaşıyor. Işık hızında şarj için sektör lideri çift şarj pompası özelliğiyle üretilen cihaz, TÜV Rheinland'ın Güvenli Hızlı Şarj Sistemi sertifikasının yanı sıra 40'ın üzerinde güvenlik özelliğiyle şarj güvenliği ve kararlılığı da sunuyor.
Amiral gemisi kamera deneyimi için çıtayı yükselten Redmi Note 11 Pro+ 5G, 8MP ultra geniş ve 2MP telemakro kamerayla tamamlanan 108MP ana kameraya sahip. Ana kamera, Samsung HM2 sensörü ve çift yerel ISO sayesinde düşük ışık koşullarında dahi her anın yüksek çözünürlükle ve gerçeğe yakın ayrıntılarla yakalanmasına olanak tanıyor. Cihaz ayrıca, 120Hz yenileme hızı ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,67 inç FHD+ AMOLED Nokta Ekran ile birlikte geliyor ve ekranda gezinmeyi bir zevk haline getiriyor.
Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 920 işlemciden alan Redmi Note 11 Pro+ 5G, enerji tasarrufu sağlayan 6 nm teknolojisi sayesinde mobil performansı yepyeni bir düzeye taşıyor.
İşte Bir Bakışta Redmi Note 11 Pro+ 5G