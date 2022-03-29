Xiaomi yeni 5G telefonuyla ''cep''te işleri değiştirecek

Amiral gemisi kamera deneyimi için çıtayı yükselten Redmi Note 11 Pro+ 5G, 8MP ultra geniş ve 2MP telemakro kamerayla tamamlanan 108MP ana kameraya sahip. Ana kamera, Samsung HM2 sensörü ve çift yerel ISO sayesinde düşük ışık koşullarında dahi her anın yüksek çözünürlükle ve gerçeğe yakın ayrıntılarla yakalanmasına olanak tanıyor. Cihaz ayrıca, 120Hz yenileme hızı ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,67 inç FHD+ AMOLED Nokta Ekran ile birlikte geliyor ve ekranda gezinmeyi bir zevk haline getiriyor.