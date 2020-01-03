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  3. 03 Ocak 2020 15:18

Xiaomi'den kötü haber ! Mi Mix Alpha'nın piyasaya çıkışı ertelendi

Son yılların en popüler telefon üreticilerinden Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yeni telefonu Mi Mix Alpha'yı tanıttı. Ancak telefonun piyasaya çıkış tarihi süresiz olarak ertelendi.

Xiaomi'den kötü haber ! Mi Mix Alpha'nın piyasaya çıkışı ertelendi

Xiaomi, akıllı telefon sektöründe bugüne kadarki belki de en özgün tasarıma sahip telefonunu tanıttı. Peki yeni Xiaomi telefon ne zaman satışa çıkıyor? Özellikleri nasıl? Xiaomi'den gelen kötü haber ne?

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Xiaomi'den kötü haber ! Mi Mix Alpha'nın piyasaya çıkışı ertelendi

Ekran panelinin cihazın etrafını dolaşıp arka kameranın altında buluştuğu Mi Mix Alpha, kullanım açısından tasarım avantajını çok iyi düzeyde kullanıyor.

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Xiaomi'den kötü haber ! Mi Mix Alpha'nın piyasaya çıkışı ertelendi

Cihazın arkasına uzanan ekran bölümünde ayrı, kenar bölümlerinde ayrı ayrı uygulamalar ve görevleri gerçekleştirmek mümkün oluyor.

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Xiaomi'den kötü haber ! Mi Mix Alpha'nın piyasaya çıkışı ertelendi

Ayrıca ses ya da ekran kiliti için kullanılan bütün fiziksel tuşlar, Mi Mix Alpha ile yerini dokunuşlara bırakıyor.

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