Xiaomi'den kötü haber ! Mi Mix Alpha'nın piyasaya çıkışı ertelendi
Son yılların en popüler telefon üreticilerinden Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yeni telefonu Mi Mix Alpha'yı tanıttı. Ancak telefonun piyasaya çıkış tarihi süresiz olarak ertelendi.
Xiaomi, akıllı telefon sektöründe bugüne kadarki belki de en özgün tasarıma sahip telefonunu tanıttı. Peki yeni Xiaomi telefon ne zaman satışa çıkıyor? Özellikleri nasıl? Xiaomi'den gelen kötü haber ne?
Ekran panelinin cihazın etrafını dolaşıp arka kameranın altında buluştuğu Mi Mix Alpha, kullanım açısından tasarım avantajını çok iyi düzeyde kullanıyor.
Cihazın arkasına uzanan ekran bölümünde ayrı, kenar bölümlerinde ayrı ayrı uygulamalar ve görevleri gerçekleştirmek mümkün oluyor.